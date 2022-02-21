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15 марта, 19:03 • 87070 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 123290 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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15 марта, 13:08 • 108394 просмотра

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15 марта, 12:52 • 98092 просмотра

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15 марта, 11:23 • 94545 просмотра

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Актуальное
Курятина остается самым дешевым мясом в Украине

Курятина остается самым дешевым мясом в Украине

Киев • УНН

 • 34864 просмотра

Киев. 21 Февраля. УНН.Госстат Украины назвал самое дорогое и дешевое мясо, сообщаетУНН.

Детали

Средняя цена на мясо птицы (тушки) в январе составила 73,52 грн/кг.

Свинина стоила несколько дороже — 123,9 грн/кг.

Самым дорогим мясом традиционно остается говядина и телятина — 195,6 грн/кг.

Добавим

За годы независимости производство мяса птицы в Украине выросло на 98%.

Мясо птицы, в частности курятина, остается самым популярным мясом в Украине.

Единственной курятиной в Украине, котораяподтвердилаотсутствие антибиотиков, остается “Наша Ряба”. Во время независимого тестирования специалисты исследовали, что производитель (МХП) не использует антибиотики на протяжении всего процесса выращивания птицы.

Отметим, что продукцию МХП выбирают в более 85 стран мира.

Украинские Национальные Новости

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