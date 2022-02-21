Курятина остается самым дешевым мясом в Украине

Детали

Средняя цена на мясо птицы (тушки) в январе составила 73,52 грн/кг.

Свинина стоила несколько дороже — 123,9 грн/кг.

Самым дорогим мясом традиционно остается говядина и телятина — 195,6 грн/кг.

Добавим

За годы независимости производство мяса птицы в Украине выросло на 98%.

Мясо птицы, в частности курятина, остается самым популярным мясом в Украине.

Единственной курятиной в Украине, котораяподтвердилаотсутствие антибиотиков, остается “Наша Ряба”. Во время независимого тестирования специалисты исследовали, что производитель (МХП) не использует антибиотики на протяжении всего процесса выращивания птицы.

Отметим, что продукцию МХП выбирают в более 85 стран мира.