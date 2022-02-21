Курятина залишається найдешевшим м'ясом в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Держстат України назвав найдорожче і найдешевше м’ясо, повідомляє УНН.
Деталі
Середня ціна на м’ясо птиці (тушки) у січні становила 73,52 грн/кг.
Свинина коштувала дещо дорожче — 123,9 грн/кг.
Найдорожчим м’ясом традиційно залишається яловичина і телятина — 195,6 грн/кг.
Додамо
За роки незалежності виробництво м’яса птиці в Україні зросло на 98%.
М’ясо птиці, зокрема курятина, залишається найпопулярнішим м’ясом в Україні.
Єдиною курятиною в Україні, яка підтвердила відсутність антибіотиків, залишається “Наша Ряба”. Під час незалежного тестування фахівці дослідили, що виробник (МХП) не використовує антибіотики впродовж всього процесу вирощування птиці.
Зазначимо, що продукцію МХП обирають у понад 85 країн світу.