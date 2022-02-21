Курятина остается самым дешевым мясом в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Госстат Украины назвал самое дорогое и самое дешевое мясо, сообщает УНН.
Детали
Средняя цена на мясо птицы (тушки) в январе составила 73,52 грн/кг.
Свинина стоила несколько дороже — 123,9 грн/кг.
Самым дорогим мясом традиционно остается говядина и телятина — 195,6 грн/кг.
Добавим
За годы независимости производство мяса птицы в Украине выросло на 98%.
Мясо птицы, в частности курятина, остается самым популярным мясом в Украине.
Единственной курятиной в Украине, которая подтвердила отсутствие антибиотиков, остается “Наша Ряба”. Во время независимого тестирования специалисты исследовали, что производитель (МХП) не использует антибиотики на протяжении всего процесса выращивания птицы.
Отметим, что продукцию МХП выбирают в более 85 странах мира.