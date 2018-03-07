Курятина цього року не подешевшає

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У 2018 році на ринку м'яса птиці не очікується різких цінових коливань, водночас вартість курятини зростатиме пропорційно інфляції та витратам на виробництво. Про це заявили в Асоціації "Союз птахівників України", передає УНН.

“На ціну виробника постійно впливає собівартість виробництва, яка в свою чергу завжди знаходиться під тиском ціноутворення на її складові. Будь-яке підвищення ціни на складову чи збільшення курсу національної валюти має ланцюгову реакцію і провокує ріст відпускних, а далі і роздрібних цін.

На сьогодні спостерігається певна стабілізація внутрішніх цін на м’ясо птиці. За січень споживчі ціни збільшились лише на 2,2%, в той час коли індекс витрат на виробництво тваринницької продукції зріс за цей період на 5,6%”, — пояснили в Асоціації.

Окрім внутрішніх факторів, вартість курятини в Україні залежить від експортних цін виробників, які у січні цього року продемонстрували зростання.

“Експортні ціни майже завжди більш стабільні та привабливі через їх формування в іноземній валюті та, як правило, вищий рівень від внутрішньої ціни”, — зазначили в Асоціації і додали, що ціна, за якою поставляється продукція за кордон, є результатом обопільної згоди продавця і покупця.

“Експортна ціна завжди враховує особливості ринку”, — наголосили фахівці.

Нагадаємо, Україні прогнозують ключову роль на ринку курятини в ЄС. Як зазначають міжнародні дослідники, “навіть при значних імпортних зборах ціна пропозиції філе грудки з Бразилії і України дорівнює або нижча ціни пропозиції виробників ЄС”.

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