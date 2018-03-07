Курятина в этом году не подешевеет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В 2018 году на рынке мяса птицы не ожидается резких ценовых колебаний, вместе с тем стоимость курятины будет расти пропорционально инфляции и расходам на производство. Об этом заявили в Ассоциации "Союз птицеводов Украины", передает УНН.
“На цену производителя постоянно влияет на себестоимость производства, которая в свою очередь всегда находится под давлением ценообразования на ее составляющие. Любое повышение цены на составляющую или увеличение курса национальной валюты имеет цепную реакцию и провоцирует рост отпускных, а дальше и розничных цен.
Сегодня наблюдается определенная стабилизация внутренних цен на мясо птицы. За январь потребительские цены увеличились лишь на 2,2%, в то время как индекс затрат на производство животноводческой продукции вырос за этот период на 5,6%”, - пояснили в Ассоциации.
Кроме внутренних факторов, стоимость курятины в Украине зависит от экспортных цен производителей, которые в январе этого года продемонстрировали рост.
“Экспортные цены почти всегда более стабильные и привлекательные из-за их формирования в иностранной валюте и, как правило, высший уровень от внутренней цены”, — отметили в Ассоциации и добавили, что цена, по которой поставляется продукция за границу, является результатом обоюдного согласия продавца и покупателя.
“Экспортная цена всегда учитывает особенности рынка”, — отметили специалисты.
Напомним, Украина прогнозируют ключевую роль на рынке курятины в ЕС. Как отмечают международные исследователи, “даже при значительных импортных сборах цена предложения филе грудки из Бразилии и Украины равна или ниже цены предложения производителей ЕС”.