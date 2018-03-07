Курятина в этом году не подешевеет

КИЕВ. 7 марта. УНН. В 2018 году на рынке мяса птицы не ожидается резких ценовых колебаний, вместе с тем стоимость курятины будет расти пропорционально инфляции и расходам на производство. Об этом заявили в Ассоциации "Союз птицеводов Украины", передает УНН.