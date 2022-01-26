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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Курятина потрапила у топ-5 продуктів експорту України

Курятина потрапила у топ-5 продуктів експорту України

Київ • УНН

 • 41942 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Україна четвертий рік поспіль оновлює історичний рекорд аграрного експорту. Про це повідомляє Інститут аграрної економіки, передає УНН.

Так, головними продуктами експорту України торік були: пшениця, м’ясо птиці, заморожені та інші фрукти, макаронні вироби.

“За підсумками календарного 2021 року зафіксовано найбільші в історії України обсяги експорту пшениці — 20 071 тис. т, м’яса птиці — 459 тис. т, заморожених ягід та інших фруктів — 76 тис. т, макаронних виробів — 38 тис. т”, — розповів заступник директора Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” академік НААН Микола Пугачов.

Також, за даними фахівців, за рік частка агропродовольчої продукції в загальному експорті України зменшилася з 45% до 41%, зберігши при цьому лідерство у його товарній структурі.

“Ключовими продуктами вітчизняного аграрного експорту традиційно стали зернові та олійні культури, різні олії, залишки харчової і переробної промисловості, а також м’ясо та субпродукти, на які припадає близько 87% його вартісних обсягів”, — підсумував Пугачов.

Цікаві факти

За роки незалежності виробництво м’яса птиці в Україні зросло на 98% і залишається флагманом експорту українського м’яса.

М’ясо птиці, зокрема курятина, залишається найпопулярнішим м’ясом в Україні.

Єдиною курятиною в Україні, яка підтвердила відсутність антибіотиків, залишається “Наша Ряба”. Під час незалежного тестування фахівці дослідили, що виробник (МХП) не використовує антибіотики впродовж всього процесу вирощування птиці.

Зазначимо, що продукція МХП експортується у понад 80 країн світу, що свідчить про високу якість і безпечність м’яса. Минулого року МХП став першим, хто відправив українську курятину в Лондон.

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