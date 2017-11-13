Курячий про Рибалку: ми маємо політично засудити співпрацю з агресором

“За інформацією правоохоронних органів, здійснюється дуже резонансна справа щодо причетності ним (Рибалкою, — ред.) колись керованих підприємств до торгівлі з окупантами, до торгівлі з сепаратистами і бандитськими угрупуваннями. Безумовно, кожен має право на захист свого ім’я і своєї гідності, це стосується і нашого колеги С. Рибалки. Я переконаний, що він буде захищатися. Якщо не винний, то він доведе свою невинуватість, а якщо навпаки — то буде притягнений до відповідальності.

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Питання стосується тесту українського парламенту саме на патріотизм. Я переконаний, що в цій залі ніхто не буде займатися політичним "кришуванням". І я вітаю принципову позицію "Радикальної фракції" щодо об’єктивності і закликаю ні на кого не вішати політичні ярлики. Ми маємо політично засудити будь-яку співпрацю з агресором і з їхніми посіпаками”, — сказав М.Курячий.

Нагадаємо, ВРУ проголосувала за відставку радикала С.Рибалки з посади голови фінансового комітету і банківської діяльності. Запропонував розглянути звільнення Рибалки сам лідер “Радикальної партії” Олег Ляшко.

Також нагадаємо, що сімейні компанії нардепа підозрюються в організації бізнесу на території ОРДЛО. Два менеджери снекової корпорації Рибалок вже заарештовані.