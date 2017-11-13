Курячий про Рыбалку: мы должны политически осудить сотрудничество с агрессором

"По информации правоохранительных органов, осуществляется очень резонансное дело о причастности его (Рыбалки, - ред.) когда-то управляемых предприятий в торговле с оккупантами, к торговле с сепаратистами и бандитскими группировками. Безусловно, каждый имеет право на защиту своего имени и своего достоинства, это касается и нашего коллеги С.Рыбалки. Я убежден, что он будет защищаться. Если не виноват, то он докажет свою невиновность, а если наоборот - то будет привлечен к ответственности.

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Вопрос касается теста украинского парламента именно на патриотизм. Я убежден, что в этом зале никто не будет заниматься политическим "крышеванием". И я поздравляю принципиальную позицию "Радикальной фракции" объективности и призываю ни на кого не вешать политические ярлыки. Мы политически осудить любое сотрудничество с агрессором и с их пособниками", - сказал М.Курячий.

Напомним, ВРУ проголосовала за отставку радикала С.Рыбалки с должности председателя финансового комитета в и банковской деятельности. Предложил рассмотреть увольнение Рыбалки сам лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

Также напомним, что семейные компании нардепа подозреваются в организации бизнеса на территории ОРДЛО. Два менеджера снековой компании Рыбаков уже арестованы.