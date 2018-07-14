Куртуа назвав "бронзу" ЧС-2018 найголовнішою перемогою в історії Бельгії

“Ми дуже щасливі, хоча приїхали сюди за „золотом“, щоб виграти ЧС-2018. Ми намагалися показати максимум, але у нас не вийшло виграти в півфіналі. Це найголовніша перемога Бельгії в історії. Тому що ця команда переможців. Ми хочемо добитися успіхів і на чемпіонаті Європи, і через чотири роки на чемпіонаті світу. Можливо, там ми виступимо краще. Цей турнір подарував багато сюрпризів — невдачі Іспанії, Німеччини”, — вважає Куртуа.

Нагадаємо, що бельгійці вперше у своїй історії вибороли медалі чемпіонату світу.