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Куртуа назвав "бронзу" ЧС-2018 найголовнішою перемогою в історії Бельгії

Куртуа назвав "бронзу" ЧС-2018 найголовнішою перемогою в історії Бельгії

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Голкіпер володарів бронзових медалей чемпіонату світу-2018 Тібо Куртуа підвів підсумки поєдинку за третє місце проти Англії (2:0), інформує УНН з посиланням на сайт турніру.

“Ми дуже щасливі, хоча приїхали сюди за „золотом“, щоб виграти ЧС-2018. Ми намагалися показати максимум, але у нас не вийшло виграти в півфіналі. Це найголовніша перемога Бельгії в історії. Тому що ця команда переможців. Ми хочемо добитися успіхів і на чемпіонаті Європи, і через чотири роки на чемпіонаті світу. Можливо, там ми виступимо краще. Цей турнір подарував багато сюрпризів — невдачі Іспанії, Німеччини”, — вважає Куртуа.

Нагадаємо, що бельгійці вперше у своїй історії вибороли медалі чемпіонату світу.

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