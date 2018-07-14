Куртуа назвал "бронзу" ЧМ-2018 главной победой в истории Бельгии

“Мы очень счастливы, хотя приехали сюда за „золотом“, чтобы выиграть ЧМ-2018. Мы пытались показать максимум, но у нас не получилось выиграть в полуфинале. Это самая главная победа Бельгии в истории. Потому что эта команда победителей. Мы хотим добиться успехов и на чемпионате Европы, и через четыре года на чемпионате мира. Возможно, там мы выступим лучше. Этот турнир подарил много сюрпризов — неудачи Испании, Германии”, — считает Куртуа.

Напомним, что бельгийцы впервые в своей истории завоевали медали чемпионата мира.