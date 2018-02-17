Курц: "Північний потік" - це гарний проект
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Насправді “Північний потік”, то гарний проект.Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц під час панелі на Мюнхенській конференції з безпеки, передає УНН.
"Ми думаємо, що проект Північний потік - це насправді гарний проект.
Звичайно, ми все ще маємо поважати стурбованість деяких сторін - партнерів ЄС. У той же час, коли ми говоримо про кращу співпрацю в межах ЄС, це також питання того, як ми співпрацюємо один з одним.
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І що є гарним поглядом в межах ЄС, це те, що завжди буде конфлікт інтересів, проте вони зрозумілі.
В мене є відчуття, що деякі нації не мають об’єктивну оцінку інших", - сказав Курц.
Нагадаємо, спецпредставник США в Україні Курт Волкер заявив, що проект “Північний потік-2” є великим механізмом впливу на Європейський Союз.