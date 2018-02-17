Курц: "Северный поток" - это хороший проект
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. На самом деле "Северный поток", это хороший проект. Об этом заявил канцлер Австрии Себастиян Курц во время панели на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.
"Мы думаем, что проект Северный поток - это действительно хороший проект.
Конечно, мы все еще должны уважать обеспокоенность некоторых сторон - партнеров ЕС. В то же время, когда мы говорим о лучшем сотрудничество в рамках ЕС, это также вопрос того, как мы сотрудничаем друг с другом.
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И что является хорошим взглядом в пределах ЕС, это то, что всегда будет конфликт интересов, однако они понятны.
У меня есть ощущение, что некоторые нации не могут объективно оценивать других", - сказал Курц.
Напомним, спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заявил, что проект "Северный поток-2" является большим механизмом влияния на Европейский Союз.