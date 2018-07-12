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Курт Волкер своїми висловлюваннями "підливає масло у вогонь" - МЗС РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. У Росії звернули увагу на "провокаційні висловлювання" спецпредставника США по Донбасу Курта Волкера. Про це сьогодні під час брифінгу заявила речниця російського МЗС Марія Захарова, передає УНН.

"Звернули увагу на провокаційні висловлювання спецпредставника США по Донбасу Курта Волкера. Чи не вперше помічаємо, що він, замість того, щоб займатися пошуком шляхів виконання мінських домовленостей, продовжує по суті "підливати масла у вогонь", - сказала Захарова.

Зазначимо, минулого тижня в інтерв'ю телеканалу OstWest Курт Волкер заявив, зокрема, що США не планують визнавати російську анексію Криму.

Крім того, в ході виступу Захарова закликала Київ звільнити з-під варти російського журналіста Кирила Вишинського.

"Розраховуємо на більш жорстку реакцію профільних міжнародних організацій на правове свавілля щодо Вишинського. Вони повною мірою поділяють відповідальність за його долю і можливі наслідки", - додала вона.

Нагадаємо, 15 травня в офісі “РИА Новости Украина” в Києві пройшли обшуки, слідчі дії проходили також удома у Вишинського. У Службі безпеки України заявили, що разом із прокуратурою Автономної Республіки Крим розкрили діяльність мережі медіа-структур, підконтрольних РФ. Того самого дня Вишинського затримали за підозрою у державній зраді.

Як повідомляв УНН, заарештованого за звинуваченням у держзраді керівника “РИА Новости Украина” Кирила Вишинського немає у списку російських громадян, яких Україна готова обміняти на політв’язнів в Росії та на Донбасі.

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