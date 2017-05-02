Курсант прикордонної академії повісився у Хмельницькому
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 травня. УНН. Курсанта Національної академії Держприкордонслужби України ім.Б.Хмельницького виявили повішеним на території навчального закладу. Інформацію кореспонденту УНН підтвердили у відділі поліції міста Хмельницького.
“На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події”, — зазначили у прес-службі поліції.
Нагадаємо, наприкінці березня на Донеччині знайшли повішеним 11-річного хлопчика. Так, до поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що його дружина не може потрапити в середину квартири, де знаходиться його малолітній син.
Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці з’ясували, що жінка разом із своїм старшим сином не можуть відчинити замок на вхідній двері в квартиру. А дитина, яка знаходиться в приміщенні, не відгукається і не відчиняє двері.