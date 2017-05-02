Курсант пограничной академии повесился в Хмельницком

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - отметили в пресс-службе полиции.

Напомним, в конце марта в Донецкой области нашли повешенным 11-летнего мальчика. Так, в полицию обратился местный житель, который сообщил, что его жена не может попасть внутрь квартиры, где находится его малолетний сын. Прибыв по указанному адресу, правоохранители выяснили, что женщина вместе со своим старшим сыном не могут открыть замок на входной двери в квартиру. А ребенок, который находится в помещении, не отзывается и не открывает дверь.