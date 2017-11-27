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Курс євро перевалить за 32 грн

Київ • УНН

 • 13701 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Курс євро відносно української гривні збільшиться від 28 листопада на 11 копійок і складе 32,073516 грн за євро, передає УНН з посиланням на дані Національного банку України. 

Згідно з даними регулятора, курс євро на 28 листопада складе 32,073516 грн за євро, що на 11 копійок більше за сьогоднішні показники.

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Нагадаємо, 27 листопада,  курс гривні було  встановлено на рівні 31,965337 грн за євро.

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