Курс євро перевалить за 32 грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Курс євро відносно української гривні збільшиться від 28 листопада на 11 копійок і складе 32,073516 грн за євро, передає УНН з посиланням на дані Національного банку України.
Згідно з даними регулятора, курс євро на 28 листопада складе 32,073516 грн за євро, що на 11 копійок більше за сьогоднішні показники.
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Нагадаємо, 27 листопада, курс гривні було встановлено на рівні 31,965337 грн за євро.