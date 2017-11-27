Курс евро перевалит за 32 грн

Согласно данным регулятора, курс евро на 28 ноября составит 32,073516 грн за евро, что на 11 копеек больше сегодняшних показателей.

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Напомним, 27 ноября, курс гривны был установлен на уровне 31,965337 грн за евро.