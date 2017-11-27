Курс евро перевалит за 32 грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Курс евро по отношению к украинской гривне увеличится от 28 ноября на 11 копеек и составит 32,073516 грн за евро, передает УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Согласно данным регулятора, курс евро на 28 ноября составит 32,073516 грн за евро, что на 11 копеек больше сегодняшних показателей.
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Напомним, 27 ноября, курс гривны был установлен на уровне 31,965337 грн за евро.