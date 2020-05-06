Курс на рівні 27 грн/дол. може протриматися ще місяць - експерт

"Наразі покращує ситуацію те, що Україна - імпортозалежна, й торговельний баланс завжди негативний за рахунок купівлі енергоресурсів, але наразі енергоресурси значно менше купували, також ми купували їх по значно менших цінах, а це означає, з нашої точки зору все погано, з точки зору торговельного балансу все може виглядати досить непогано. Наразі ми бачимо, що на АЗС для звичайних автовласників ціна на бензин та газ падає, але значно суттєвіше падають оптові ціни. Це означає, що в принципі країна має чинники, які впливають негативно та позитивно на курс, й маємо на сьогодні незрозумілу стабільність, але вона точно примарна", - розповів Дорошенко.

За його словами, оптові обмінні пункти наразі мають досить суттєву різницю між курсом купівлі та продажу, що означає незрозумілість подальших кроків Національного банку.

"Тому я б сказав, що ми наразі можемо однаково злетіти десь до 28 грн/долар, з іншого боку можемо протриматися на тому курсі, який є наразі — 27 грн/долар ще місяць", - сказав Дорошенко.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко заявив, що для того, щоб українська економіка зростала на 8% — підприємцям у рік потрібно надавати в кредит хоча б 400 млрд грн.