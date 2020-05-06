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Курс на уровне 27 грн/долл. может продержаться еще месяц - эксперт

Киев • УНН

 • 29881 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Украине курс гривны может продержаться на уровне 27 грн/доллар еще месяц. Об этом журналисту УНН рассказал экономический эксперт Алексей Дорошенко.

Курс на уровне 27 грн/долл. может продержаться еще месяц - эксперт

"Сейчас улучшает ситуацию то, что Украина - импортозависимая, и торговый баланс всегда отрицательный за счет покупки энергоресурсов, но пока энергоресурсы значительно меньше покупали, также мы покупали их по значительно меньшим ценам, а это значит, с нашей точки зрения все плохо, с точки зрения торгового баланса все может выглядеть довольно неплохо. Сейчас мы видим, что на АЗС для обычных автовладельцев цена на бензин и газ падает, но значительно существеннее падают оптовые цены. Это означает, что в принципе страна имеет факторы, которые влияют отрицательно и положительно на курс, и имеем сегодня непонятную стабильность, но она точно призрачная", - рассказал Дорошенко.

По его словам, оптовые обменные пункты пока имеют довольно существенную разницу между курсом покупки и продажи, что означает неясность дальнейших шагов Национального банка.

"Поэтому я бы сказал, что мы теперь можем одинаково взлететь примерно до 28 грн/доллар, с другой стороны можем продержаться на этом курсе, который есть сейчас - 27 грн/доллар еще месяц", - сказал Дорошенко.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что для того, чтобы украинская экономика росла на 8% - предпринимателям в год нужно предоставлять в кредит хотя бы 400 млрд грн.

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