Курс гривні до долара може стабілізуватися нижче 27 грн/дол. – О.Плотніков

“Дійсно, є у нас показник середньорічний курсу гривні до долара 27,2 (грн до дол. — ред.), який закладався, коли приймали державний бюджет, але те, що відбувається зараз, — це ставить під сумніви цей показник. Все ж таки зараз уже перевищено і досить відчутно. Що стосується якихось перспектив, то тут все ж таки прогнози робити досить важко. Але, я не думаю, що з кожним днем буде долар до гривні дорожчати. Думаю, що ці тенденції загальмують. Можливо, навіть буде якийсь певний відкат до 27 грн, можливо, дещо менше 27 грн”, — сказав експерт.

На думку О.Плотнікова, все залежатиме від того, як спрацює Нацбанк, чи буде він виходити на ринок, як спрацює загальна макроекономічна ситуація в Україні, чи не буде зараз Нацбанк банкрутити ще якісь комерційні банки, чи не буде поширювати паніку тощо.

“У принципі, я не очікую, що з кожним днем буде гірше. Все ж таки тут повинно бути певне гальмування”, — резюмував економіст.

Нагадаємо, за повідомленням НБУ, коливання курсу гривні з початку року було пов’язане з обмеженою пропозицією іноземної валюти.

Згідно з даними НБУ, станом на 13 січня встановлено офіційний курс гривні на рівні 27,25 грн/дол.