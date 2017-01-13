Курс гривны к доллару может стабилизироваться ниже 27 грн / долл. - А.Плотников

"Действительно, у нас показатель среднегодовой курса гривны к доллару 27,2 (грн до долл. - ред.), который закладывался, когда принимали государственный бюджет, но то, что происходит сейчас, - это ставит под сомнение этот показатель. Все же сейчас уже превышен и весьма ощутимо. Что касается каких-то перспектив, то все же прогнозы делать достаточно трудно. Но, я не думаю, что с каждым днем ​​будет доллар к гривне дорожать. Думаю, что эти тенденции затормозят. Возможно, даже будет какой-то определенный откат до 27 грн, возможно, несколько меньше 27 грн ", - сказал эксперт.

По мнению А.Плотникова, все будет зависеть от того, как сработает Нацбанк, будет ли он выходить на рынок, как сработает общая макроэкономическая ситуация в Украине, не будет ли сейчас Нацбанк банкротить еще какие-то коммерческие банки, не будет ли распространять панику и тому подобное.

"В принципе, я не ожидаю, что с каждым днем ​​будет хуже. Все же здесь должно быть определенное торможение ", - резюмировал экономист.

Напомним, по сообщению НБУ, колебания курса гривны с начала года было связано с ограниченным предложением иностранной валюты.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 13 января установлен официальный курс гривны на уровне 27,25 грн / долл.