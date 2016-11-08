Курс готівкового долара зріс на 0,38%
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Курс готівкового долара у вівторок зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці зріс на 0,38%, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
USD/UAH — 26,3500/26,4500 (зріс на 0,38%);
EUR/UAH — 29,0500/29,3500 (зріс на 0,69%);
RUR/UAH — 0,4070/0,4150 (зріс на 0,67%).
Як повідомляв УНН, курс готівкового долара у п’ятницю зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці зріс на 0,19%.