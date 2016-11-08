Курс наличного доллара вырос на 0,38%
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Курс наличного доллара во вторник утром на рынке валютообменных операций в столице вырос на 0,38%, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
USD/UAH — 26,3500/26,4500 (вырос на 0,38%);
EUR/UAH — 29,0500/29,3500 (вырос на 0,69%);
RUR/UAH — 0,4070/0,4150 (вырос на 0,67%).
Как сообщал УНН, курс наличного доллара в пятницу утром на рынке валютообменных операций в столице вырос на 0,19%.