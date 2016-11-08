Курс наличного доллара вырос на 0,38%

Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:

USD/UAH — 26,3500/26,4500 (вырос на 0,38%);

EUR/UAH — 29,0500/29,3500 (вырос на 0,69%);

RUR/UAH — 0,4070/0,4150 (вырос на 0,67%).

Как сообщал УНН, курс наличного доллара в пятницу утром на рынке валютообменных операций в столице вырос на 0,19%.