Курс готівкового долара знизився на 0,55%

Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:

USD/UAH — 27,0000/27,1000 (знизився на 0,55%);

EUR/UAH — 28,8000/29,1000 (знизився на 0,60%);

RUR/UAH — 0,4175/0,4260 (зріс на 0,60%).

Як повідомляв УНН, курс готівкового долара у понеділок зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці зріс на 0,83%.