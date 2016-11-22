Курс готівкового долара знизився на 0,55%
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Курс готівкового долара у вівторок зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці знизився на 0,55%, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
USD/UAH — 27,0000/27,1000 (знизився на 0,55%);
EUR/UAH — 28,8000/29,1000 (знизився на 0,60%);
RUR/UAH — 0,4175/0,4260 (зріс на 0,60%).
Як повідомляв УНН, курс готівкового долара у понеділок зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці зріс на 0,83%.