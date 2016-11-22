Курс наличного доллара снизился на 0,55%

Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:

USD/UAH - 27,0000/27,1000 (снизился на 0,55%);

EUR/UAH - 28,8000/29,1000 (снизился на 0,60%);

RUR/UAH - 0,4175/0,4260 (вырос на 0,60%).

Как сообщал УНН, курс наличного доллара в понедельник утром на рынке валютообменных операций в столице вырос на 0,83%.