Курс наличного доллара снизился на 0,55%
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Курс наличного доллара во вторник утром на рынке валютообменных операций в столице снизился на 0,55%, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
USD/UAH - 27,0000/27,1000 (снизился на 0,55%);
EUR/UAH - 28,8000/29,1000 (снизился на 0,60%);
RUR/UAH - 0,4175/0,4260 (вырос на 0,60%).
Как сообщал УНН, курс наличного доллара в понедельник утром на рынке валютообменных операций в столице вырос на 0,83%.