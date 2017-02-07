Курс готівкового долара знизився на 0,18%
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Курс готівкового долара у вівторок зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці знизився на 0,18%, передає УНН із посиланням на IBC.ua.
Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
долар-гривня — 27.5000/27.6000 (знизився на −0.18%);
євро-гривня — 29.3000/29.6000 (знизився на −0.17%);
рубль-гривня — 0.4580/0.4665 (знизився на −1.02%).
Як повідомляв УНН, Національний банк України встановив такі курси банківських металів за 10 тройських унцій:
Золото — 334 445,58;
Срiбло — 4 798,24;
Платина — 270 446,31;
Паладiй — 203 652,62.