Курс готівкового долара не змінився
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Курс готівкового долара у середу зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці не змінився, передає УНН із посиланням на IBC.ua.
Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
долар-гривня — 27.4500/27.6500 (без змін);
євро-гривня — 29.3500/29.8500 (піднявся на 0.68%);
рубль-гривня — 0.4485/0.4585 (знизився на −0.49%).
Як повідомляв УНН, Національний банк України встановив такі курси банківських металів за 10 тройських унцій:
Золото —328420,60;
Срiбло — 4682,05;
Платина — 265108,65;
Паладiй — 197680,61.