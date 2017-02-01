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Курс готівкового долара не змінився

Київ • УНН

 • 9554 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Курс готівкового долара у середу зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці не змінився, передає УНН із посиланням на IBC.ua.

Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:

долар-гривня — 27.4500/27.6500 (без змін);

євро-гривня — 29.3500/29.8500 (піднявся на 0.68%);

рубль-гривня — 0.4485/0.4585 (знизився на −0.49%).

Як повідомляв УНН, Національний банк України встановив такі курси банківських металів за 10 тройських унцій:

Золото —328420,60;
Срiбло — 4682,05;
Платина — 265108,65;
Паладiй — 197680,61.

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