Курс наличного доллара не изменился
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Курс наличного доллара в среду утром на рынке валютообменных операций в столице не изменился, передает УНН со ссылкой на IBC.ua.
Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
доллар-гривна - 27.4500/27.6500 (без изменений);
евро-гривна - 29.3500/29.8500 (поднялся на 0.68%)
рубль-гривна - 0.4485/0.4585 (снизился на -0.49%).
Как сообщал УНН, Национальный банк Украины установил следующие курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото -328420,60;
Серебро - 4682,05;
Платина - 265108,65;
Палладий - 197680,61.