Курс Bitcoin обновив рекорд

Станом на 19.50 курс біткоїна дорівнював 8259 доларів.

Так, курс криптовалюти біткоїн в ніч на 17 листопада оновив історичний максимум, його вартість вперше перевищила 8 тисяч доларів.

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Нагадаємо, 13 листопада, курс Bitcoin знизився на 5,6 відсотків, після досягнення історичної позначки в 7882 долара за біткойн, вартість криптовалюти знизилась на 29%.