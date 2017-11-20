Курс Bitcoin обновив рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Курс криптовалюти Bitcoin встановив новий рекордний показник у більш ніж 8,2 тисяч доларів на торгах, передає УНН з посиланнямна CoinDesk.
Станом на 19.50 курс біткоїна дорівнював 8259 доларів.
Так, курс криптовалюти біткоїн в ніч на 17 листопада оновив історичний максимум, його вартість вперше перевищила 8 тисяч доларів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біткойн відновився на 10% після рекордного падіння
Нагадаємо, 13 листопада, курс Bitcoin знизився на 5,6 відсотків, після досягнення історичної позначки в 7882 долара за біткойн, вартість криптовалюти знизилась на 29%.