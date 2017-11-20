Курс Bitcoin обновил рекорд

По состоянию на 19.50 курс биткоина равен 8259 долларов.

Так, курс криптовалюта биткоин в ночь на 17 ноября обновила исторический максимум, его стоимость впервые превысила 8000 долларов.

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Напомним, 13 ноября, курс Bitcoin снизился на 5,6 процентов, после достижения исторической отметки в 7882 долларов за биткойн, стоимость криптовалюты снизилась на 29%.