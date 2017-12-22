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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 25815 перегляди

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Курс Bitcoin різко впав

Київ • УНН

 • 15735 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Курс найпопулярнішої у світі криптовалюти “Bitcoin” впав за добу на 18 відсотків — до 13 тысяч доларів. Про це свідчать дані порталу CoinMarketCup, інформує УНН.

Курс Bitcoin різко впав

При цьому минулої неділі криптовалюта №1 досягла позначки у 20 тисяч доларів США. Таким чином, у порівнянні з рекордними показниками його курс подешевшав на 30%.

Альтернативна криптовалюта Bitcoin Cash знизилася на 30% - до 2 тісяч 536 доларів.

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Експерти відзначають, що на курс впливають негативні прогнози про її майбутнє. Так, 19 грудня грошово-кредитне управління Сінгапуру (MAS) виступило із застереженням щодо ризиків, пов'язаних з інвестиціями у ICO та криптовалюту. У MAS нагадали, що криптовалюта не є законним платіжним засобом, не емітуються ніяким урядом і не підкріплені ніякими активами. Недавнє зростання курсів криптовалюта він пов'язує зі спекулятивною активністю.

Раніше з подібною заявою виступав голова американського фондового регулятора SEC Джей Клейтон. У той же день співзасновник компанії Bitcoin.com Еміль Ольденбург заявив, що у Bitcoin немає перспектив у якості торгової валюти, а міністр фінансів Японії, однією з небагатьох країн, де найпопулярніша криптовалюта легалізована, заявив, що не вважає Bitcoin надійним активом. 

Після цих заяв курс криптовалюти Bitcoin 20 грудня знизився більш ніж на 10% за добу.

 

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