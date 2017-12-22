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Курс Bitcoin резко упал

Киев • УНН

 • 15735 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Курс самой популярной в мире криптовалюты “Bitcoin” упал за сутки на 18 процентов — до 13 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCup, информирует УНН.

Курс Bitcoin резко упал

При этом в минувшее воскресенье криптовалюта № 1 достигла отметки в 20 тысяч долларов США . Таким образом, по сравнению с рекордными показателями его курс подешевел на 30%.

Альтернативная криптовалюта Bitcoin Cash снизилась на 30% — до 2 тисяч 536 долларов.

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Эксперты отмечают, что на курс влияют негативные прогнозы о ее будущем. Так, 19 декабря денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) выступил с предостережением о рисках, связанных с инвестициями в ICO и криптовалюту. В MAS напомнили, что криптовалюта не является законным платёжным средством, не эмитируется никаким правительством и не подкреплена никакими активами. Недавний рост курсов криптовалют он связывает со спекулятивной активностью.

Ранее с подобным заявлением выступал глава американского фондового регулятора SEC Джей Клейтон. В тот же день соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург заявил, что у Bitcoin нет перспектив в качестве торговой валюты, а министр финансов Японии, одной из немногих стран, где самая популярная криптовалюта легализована, заявил, что не считает Bitcoin надежным активом.

После этих заявлений курс криптовалюты Bitcoin 20 декабря снизился более чем на 10% за сутки.

 

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