Курди повідомили про знищення 14 турецьких військових у Сирії в одному з боїв
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. До другого дня наступу в Сирії турецькі війська втратили щонайменше 14 осіб. Про це повідомляє арабський телеканал Al Mayadeen з посиланням на представників SDF (“Сирійські демократичні сили” — угруповання, що складається переважно з курдів), пише УНН.
За інформацією телеканалу, запеклі бої зараз проходять на більшій частині кордону Туреччини з сирійським Курдистаном. У боях крім турецьких військ беруть участь місцеві протурецькі збройні формування, стверджує курдський телеканал Rudaw. Агентство ANHA, афільоване з курдськими силами SDF, повідомляє про знищення “десятків найманців”, які підтримують турецькі сили.
Самі SDF в свою чергу повідомили про загибель трьох бійців 10 жовтня в результаті бомбардувань турецької авіації. Крім того, при сьогоднішньому бомбардуванні в районі міста Ель-Камишли загинули п’ятеро і поранені десятки мирних жителів.
Міністерство оборони Туреччини в своєму Twitter повідомляє про знищення з повітря і з допомогою артилерії 181 об’єкта, які належали курдським формуванням. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в ході виступу 10 жовтня заявив, що турецьким військам на цей момент вдалося знищити 109 терористів, передає Anadolu.
Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fırat'ın doğusundaki topraklara girdi https://t.co/0x8uGnUEui pic.twitter.com/j2ITyhpoFr— CNN TÜRK (@cnnturk) October 10, 2019
Варто також додати, що турецькі військовослужбовці демонтували бетонні загородження напроти сирійського міста Телль-Халаф на захід від району Рас-аль-Айн у сирійській провінції Хасеке і готуються почати вторгнення на даній ділянці кордону.