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Купували неякісні запчастини і розкрадали кошти УЗ: залізниця могла зазнати шкоди на 3 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Києві організували схему розкрадання бюджетних коштів для закупівлі матеріалів для АТ “Укрзалізниця”. Як повідомили у МВС, керівник товариства з обмеженою відповідальністю налагодив закупівлю запчастин, які не відповідали необхідним критеріям якості, а їх ціна значно перевищувала ринкову. Шкоду, якої могла зазнати залізниця, оцінюють в 3 мільярди гривень, передає УНН.

Деталі

За даними МВС, посадовець товариства з обмеженою відповідальністю налагодив постачання у підрозділи АТ “Укрзалізниця” запасних частин для електровозів, виготовлених нібито із якісних матеріалів.

Слідством встановлено, що вартість запчастин була збільшена у декілька разів, порівняно з їх аналогами. Одразу декільком регіональним філіям АТ “Укрзалізниця” оголосили про закупівлю зазначених запасних частин. Однак обладнання не відповідало технічнім умовам та критеріям якості, а їх серійна експлуатація могла призвести до непоправної шкоди об’єктам критичної інфраструктури залізничної галузі на суму понад 3 мільярди гривень.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за адресами виробництва та у приміщеннях, звідки вилучили докази протиправної діяльності — техніку й документацію, які направили на експертизу.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.

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