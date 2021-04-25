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Кунжут потрапив до списку основних алергенів в США

Кунжут потрапив до списку основних алергенів в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Президент Джо Байден підписав закон, в якому кунжут назвали дев'ятим за значимістю харчовим алергеном і збільшили обсяг досліджень, спрямованих на боротьбу зі зростанням числа смертельних алергій. Про це пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Закон отримав двопартійну підтримку обох палат. Він був прийнятий Сенатом в березні і Палатою представників цього місяця.

Департамент охорони здоров'я та соціальних служб також повинен буде повідомити Палаті про свої дослідження харчових алергенів.

Закон про безпеку, лікування та дослідження харчової алергії від 2021 року вимагатиме, щоб продукти, що містять кунжут, були чітко марковані до січня 2023 року.

Контекст

Згідно з дослідженнями Північно-Західного університету, McKinsey&Company, кількість небезпечних для життя харчових алергій у дітей щорічно з 1997 року збільшувалася на 4%, а кількість звернень до відділень невідкладної допомоги з приводу анафілаксії, викликаної харчовою алергією, за останнє десятиліття збільшилася втричі.

За даними FARE, що досліджує харчову алергію в США, більше 1,5 мільйона осіб в США страждають алергією на кунжут.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Алергія і COVID-19: лікар розповіла, чи впливає коронавірус на прояв алергічних реакцій

Додамо

Кунжут став дев'ятим продуктом в списку основних харчових алергенів в США, в який також входять: молоко, яйця, риба, ракоподібні молюски, лісові горіхи, пшениця, арахіс, соєві боби.

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