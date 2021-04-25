Кунжут попал в список основных аллергенов в США
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Президент Джо Байден подписал закон, в котором кунжут назвали девятым по значимости пищевым аллергеном и увеличили объем исследований, направленных на борьбу с ростом числа смертельных аллергий. Об этом пишет УНН со ссылкой на Axios.
Детали
Закон получил двухпартийную поддержку обеих палат. Он был принят Сенатом в марте и Палатой представителей в этом месяце.
Департамент здравоохранения и социальных служб также должен будет сообщить Палате о своих исследованиях пищевых аллергенов.
Закон о безопасности, лечении и исследованиях пищевой аллергии от 2021 года будет требовать, чтобы продукты, содержащие кунжут, были четко маркированы до января 2023 года.
Контекст
Согласно исследованиям Северо-Западного университета, McKinsey&Company, количество опасных для жизни пищевых аллергий у детей ежегодно с 1997 года увеличивалась на 4%, а количество обращений в отделения неотложной помощи по поводу анафилаксии, вызванной пищевой аллергией, за последнее десятилетие увеличилась втрое.
По данным FARE, которая исследует пищевую аллергию в США, более 1,5 миллиона человек в США страдают аллергией на кунжут.
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Добавим
Кунжут стал девятым продуктом всписке основных пищевых аллергенов в США, в который также входят: молоко, яйца, рыба, ракообразные моллюски, лесные орехи, пшеница, арахис, соевые бобы.