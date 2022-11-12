Кулеба зустрівся з держсекретарем США Блінкеном: деталі

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«Зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Я наголосив, що коли ми бачимо, як херсонці зі сльозами радості зустрічають своїх визволителів, ми також відчуваємо вдячність США та американському народу за всю підтримку. Я подякував США за майбутні рішення щодо надання нам ще більшої кількості передової військової техніки», - повідомив Кулеба.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону повідомив про роботу над проєктом України, Камбоджі та Японії з розмінування українських територій.