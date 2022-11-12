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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 44087 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 64886 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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31 березня, 14:30 • 180527 перегляди

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Кулеба зустрівся з держсекретарем США Блінкеном: деталі

Кулеба зустрівся з держсекретарем США Блінкеном: деталі

Київ • УНН

 • 292575 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час саміту АСЕАН. Сторони обговорили звільнення Херсону та майбутні поставки озброєння для ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Я наголосив, що коли ми бачимо, як херсонці зі сльозами радості зустрічають своїх визволителів, ми також відчуваємо вдячність США та американському народу за всю підтримку. Я подякував США за майбутні рішення щодо надання нам ще більшої кількості передової військової техніки», - повідомив Кулеба.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону повідомив про роботу над проєктом України, Камбоджі та Японії з розмінування українських територій.

Українські Національні Новини

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