Кулеба зідзвонився із главою МЗС Латвії: говорили про загострення на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із міністром закордонних справ Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсом. Як повідомили у МЗС, йшлося про загострення на Донбасі, а також про підтримку України, передає УНН.
Цитата
"Дмитро Кулеба детально поінформував латвійського колегу щодо дестабілізуючих дій Росії, серед яких загострення безпекової ситуації у Донецькій та Луганській областях та в Криму, відмова підтвердити відданість режиму припинення вогню, стягування військ до кордонів нашої держави, інтенсифікація російської пропаганди", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Латвійський міністр висловив солідарність із Україною, запевнив у непохитній підтримці Латвією територіальної цілісності та суверенітету України на тлі дестабілізуючих дій Російської Федерації.
Едгарс Рінкевичс запевнив, що Латвія буде підтримувати Україну не лише на двосторонньому рівні, але і в ЄС, НАТО та інших міжнародних форматах, аби міжнародна підтримка України у протистоянні російській агресії була дієвою.
Що було раніше
Стурбованість у зв'язку з ситуацією на сході України і на російсько-українському кордоні раніше сьогодні висловив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським.
Раніше стурбованість у зв'язку зі зосередженням російський сил біля кордонів України висловили Німеччина і Франція.
Доповнення
Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради минулого тижня повідомив, що уздовж державного кордону України розташувалися 28 батальйонних тактичних груп ЗС Росії.
Хомчак попередив, що в цілому "очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави".