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Кулеба созвонился с главой МИД Латвии: говорили об обострении на Донбассе

Кулеба созвонился с главой МИД Латвии: говорили об обострении на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 14386 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом. Как сообщили в МИД, речь шла об обострении на Донбассе, а также о поддержке Украины, передает УНН.

Цитата

"Дмитрий Кулеба подробно проинформировал латвийского коллегу относительно дестабилизирующих действий России, среди которых обострение ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму, отказ подтвердить приверженность режиму прекращения огня, стягивание войск к границам нашего государства, интенсификация российской пропаганды", - говорится в сообщении.

Детали

Латвийский министр выразил солидарность с Украиной, заверил в непоколебимой поддержке Латвией территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне дестабилизирующих действий Российской Федерации.

Эдгарс Ринкевичсом заверил, что Латвия будет поддерживать Украину не только на двустороннем уровне, но и в ЕС, НАТО и других международных форматах, чтобы международная поддержка Украины в противостоянии российской агрессии была действенной.

Что было раньше

Обеспокоенность в связи с ситуацией на востоке Украины и на российско-украинской границе ранее сегодня выразил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее обеспокоенность в связи со сосредоточением российский сил у границ Украины выразили Германия и Франция.

Дополнение

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады на прошлой неделе сообщил, что вдоль государственной границы Украины расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.

Хомчак предупредил, что в целом "ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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