Кулеба: вперше в історії місію України при НАТО може очолити жінка

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“Наразі завершується оформлення посла до НАТО. Скоро буде призначений. Там не потрібен агреман, при міжнародній організації потрібно пройти безпекову сертифікацію, і саме зараз людина її проходить. Це нова кандидатура, це буде перша жінка-посол України при НАТО в історії”, — зазначив Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що зараз кандидатка проходить безпекову сертифікацію.

Довідково

Останнім очільником місії України при НАТО був Вадим Пристайко. У серпні 2019 року його було призначено міністром закордонних справ України. До сих пір місію очолює в.о. Глави — Георгій Толкачов.

Як відомо, Місія України при НАТО — дипломатичне представництво при міжнародній організації, засноване з метою забезпечення постійного співробітництва України з Альянсом та участі у Раді Євроатлантичного партнерства. Посада глави Місії вакантна із серпня 2019 року.