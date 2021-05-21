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Кулеба: вперше в історії місію України при НАТО може очолити жінка

Київ • УНН

 • 25142 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Незабаром має відбутися призначення глави Місії України при НАТО, яку вперше очолить жінка. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав журналістам у Києві в четвер, передає УНН.

Кулеба: вперше в історії місію України при НАТО може очолити жінка

Цитата

“Наразі завершується оформлення посла до НАТО. Скоро буде призначений. Там не потрібен агреман, при міжнародній організації потрібно пройти безпекову сертифікацію, і саме зараз людина її проходить. Це нова кандидатура, це буде перша жінка-посол України при НАТО в історії”, — зазначив Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що зараз кандидатка проходить безпекову сертифікацію.

Довідково

Останнім очільником місії України при НАТО був Вадим Пристайко. У серпні 2019 року його було призначено міністром закордонних справ України.

До сих пір місію очолює в.о. Глави — Георгій Толкачов.

Як відомо, Місія України при НАТО — дипломатичне представництво при міжнародній організації, засноване з метою забезпечення постійного співробітництва України з Альянсом та участі у Раді Євроатлантичного партнерства. Посада глави Місії вакантна із серпня 2019 року.

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