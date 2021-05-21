Кулеба: впервые в истории миссию Украины при НАТО может возглавить женщина

В последнее главой миссии Украины при НАТО был Вадим Пристайко. В августе 2019 его назначили министром иностранных дел Украины.
До сих пор миссию возглавляет и.о. Главы — Георгий Толкачев.
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Вскоре должен состояться назначение главы Миссии Украины при НАТО, впервые возглавит женщина. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал журналистам в Киеве в четверг, передает УНН.
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“Сейчас завершается оформление посла в НАТО. Скоро будет назначен. Там не нужен агреман, при международной организации нужно пройти с безопасностью сертификацию, и именно сейчас человек ее проходит. Это новая кандидатура, это будет первая женщина-посол Украины при НАТО в истории”, — отметил Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что сейчас кандидат проходит с безопасностью сертификацию.
Справка
В последнее главой миссии Украины при НАТО был Вадим Пристайко. В августе 2019 его назначили министром иностранных дел Украины.
До сих пор миссию возглавляет и.о. Главы — Георгий Толкачев.
Как известно, Миссия Украины при НАТО — дипломатическое представительство при международной организации, основанное с целью обеспечения постоянного сотрудничества Украины с НАТО и участия в Совете Евроатлантического партнерства. Должность главы Миссии вакантна с августа 2019 года.