Кулеба висловив сподівання про ефективну взаємодію під час естонського головування в ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з естонським колегою Урмасом Рейнсалу. Міністр висловив сподівання щодо ефективної взаємодії під час естонського головування в РБ ООН у травні 2020 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал МЗС.
“У ході телефонної розмови з главою МЗС Естонської Республіки Урмасом Рейнсалу Дмитро Кулеба подякував за тверду підтримку Естонією позицій та інтересів України в рамках непостійного членства Естонії у РБ ООН у 2020-2021 рр. Міністр висловив сподівання на ефективну взаємодію під час естонського головування в РБ ООН у травні 2020 року”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що міністри домовилися докладати зусиль задля протидії поширенню Росією спотворених історичних фактів, у тому числі щодо річниці завершення Другої світової війни.
“Глава МЗС Естонії запевнив у незмінності підтримки Естонією суверенітету і територіальної цілісності України та наголосив на необхідності збереження міжнародного санкційного тиску на РФ до повного виконання Росією Мінських домовленостей та деокупації українських територій. Дмитро Кулеба поінформував Урмаса Рейнсалу про безпекову ситуацію на Донбасі та зусилля України задля прогресу в рамках Нормандського формату”, - вказано у повідомленні.
Також повідомляється, що міністри обговорили залучення України до заходів у рамках 5-го саміту ініціативи "Тримор’я" в жовтні 2020 року в Таллінні та домовилися про взаємні візити після покращення епідеміологічної ситуації.
Нагадаємо, Україна привітала Естонію з головуванням в РБ ООН у травні.