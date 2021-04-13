Кулеба у НАТО: ми намагаємось не допустити помилку, зроблену у 2014 році

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Цього разу, на відміну від 2014 року, Росії не вдасться застати нікого зненацька. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передає УНН.

Цитата:

"Росія продовжує своє військове нарощування вздовж українсько-російського кордону, на наших окупованих територіях та на морі. Вона збирає війська на трьох напрямках: північному-сході України, в Криму - на півдні, та на Донбасі", - зазначив міністр.

Деталі

З його слів, Росія також видимо посилила свою войовничу пропаганду, і ще більш занепокоює бачити, як російські посадові особи приєднуються до цієї кампанії, відкрито "погрожуючи Україні війною і знищенням нашої державності".

На таких підставах сьогодні, Комісія Україна-НАТО збирається в рамках статті 15 Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО.

Ця стаття каже, що НАТО і Україна можуть застосувати кризовий консультативний механізм для проведення спільних консультацій, коли Україна вбачає пряму загрозу своїй територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці.

Цитата:

"Цей момент настав… Зібравшись сьогодні, ми намагаємось не допустити помилку, зроблену у 2014 році, коли Росія була готова діяти швидко і переслідувати свої військові цілі в Криму і на Донбасі, поки наші західні партнери обмірковували свої реакції на те, що відбувалось. Росія більше не зможе застати нікого зненацька. Україна і її друзі залишаються пильними. Ми не втратимо часу, і якщо Москва зробить будь-який безрозсудний крок або почне використовувати насилля, це буде дороговартісним у всіх значеннях", - заявив дипломат.

"Я хочу запевнити вас, що Україна не хоче війни. Ми не плануємо жодної ескалації. Україна віддана політичному та дипломатичному врегулюванню конфлікту", - додав він.

Кулеба зазначив, що сьогодні на зустрічі з Генеральним секретарем, сторони обговорили, як НАТО і партнери можуть підтримати України у цих обставинах.

"Кожне слово підтримки є важливим, і ми цінуємо це. В той же час, нам потрібна і практична підтримка, і я ціную готовність Генерального секретаря працювати з нами з цього приводу. Я також підніму це питання з партнерами на зустрічі Комісії Україна-НАТО", - додав міністр.

Контекст

З початку року на Донбасі спостерігається ескалаці ситуації. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Президент Володимир Зеленський 8 квітня повідомляв, що з початку року на Донбасі загинули 26 бійців. Після того також були повідомлення про загиблих військових на Донбасі, зокрема, і останні кілька днів.

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