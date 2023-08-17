Кулеба прокоментував чутки щодо своєї відставки з МЗС

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"Я працюю, жодна посада не є вічною. Я абсолютно спокійно ставлюсь до всього. Я ще на початку сказав, що піду за двох обставин: перша – якщо президент попросить мене піти, а друга – якщо я зайду в якесь принципове протиріччя із зовнішньою політикою і не вважатиму можливим над цим працювати", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що у МЗС завершили співбесіди з 16 кандидатами у посли, які пройшли перший в історії в України відкритий відбір.