Кулеба розповів, кому насправді потрібна вода в Криму

"В Криму достатньо власної води для населення Криму. Україна дбає про людей, які живуть в Криму. Води там для них достатньо. Проблеми є у промисловості і у військових баз, які там Росія штампує і зміцнює на кожному кроці. Але, вибачте, проблеми російської економіки і російських солдат – це проблеми Росії. І ми ніде не зобов’язувались і нема такого зобов’язання у міжнародному праві постачати воду російським солдатам, "зеленым человечкам", - сказав міністр.

Як повідомляв УНН, зі слів Кулеби, відсутність води в окупованому Криму - це наслідок дій Російської Федерації, як держави-окупанта, за які вона несе повну відповідальність.