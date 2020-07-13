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19 березня, 18:42 • 101075 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 141573 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 118664 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 132957 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 137073 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 125370 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 172856 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125909 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125493 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124335 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Кулеба розповів, кому насправді потрібна вода в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Для населення тимчасово окупованого Криму води вистачає – недостатньо її для промисловості і військових баз РФ. Про це розповів в інтерв’ю сайту "Сьогодні" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.

"В Криму достатньо власної води для населення Криму. Україна дбає про людей, які живуть в Криму. Води там для них достатньо. Проблеми є у промисловості і у військових баз, які там Росія штампує і зміцнює на кожному кроці. Але, вибачте, проблеми російської економіки і російських солдат – це проблеми Росії. І ми ніде не зобов’язувались і нема такого зобов’язання у міжнародному праві постачати воду російським солдатам, "зеленым человечкам", - сказав міністр.

Як повідомляв УНН, зі слів Кулеби, відсутність води в окупованому Криму - це наслідок дій Російської Федерації, як держави-окупанта, за які вона несе повну відповідальність.

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