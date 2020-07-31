Кулеба про "нормандську" зустріч: все у руках російської сторони

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Україна доклала максимальних зусиль для виконання домовленостей зустрічі лідерів "нормандської четвірки" у Парижі і зацікавлена у наступній зустрічі - тепер все залежить від Росії. Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

"Що стосується "нормандського формату", то за останній місяць безпрецедентно, я думаю, для останніх декількох років, я думаю, була активність у "нормандському форматі": і на рівні міністрів ми багато комунікували один з одним, хоча так і не провели спільну чотирьохсторонню розмову через позицію Російської Федерації", - сказав Кулеба.

З його слів, водночас, дипломатична залаштункова комунікація відбувалась. Надзвичайно активно працювали зовнішньополітичні радники лідерів "нормандського формату". Важливим результатом цієї роботи спільної стало рішення про припинення вогню, ухвалене 22 липня у ТКГ.

"Тепер все у руках російської сторони. Україна вжила і вживає всіх заходів для дотримання виконання досягнутої домовленості. Якщо Росія так само дотримуватиметься того, про що домовились, то припинення вогню буде сталим, воно дозволить перейти до виконання інших пунктів, щодо яких лідери домовились на саміті у Парижі, і, відповідно, прогрес з цих питань дозволить організувати їх зустріч у Берліні", - пояснив міністр.

Україна зацікавлена у цій зустріччю і активно працює над її реалізацією, додав він.

Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський діє за одним з п'яти планів щодо перемир'я на Донбасі – РНБО.

Українські Національні Новини

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