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Кулеба повідомив, на які поступки не піде Україна у питанні виборів на Донбасі

Київ • УНН

 • 15987 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть її територіальну цілісність, розвиток як європейської, демократичної країни. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, відповідаючи на запитання про суперечки у "Мінську" щодо проведення виборів на Донбасі, передає кореспондент УНН.

Кулеба повідомив, на які поступки не піде Україна у питанні виборів на Донбасі

“Якщо я вам зараз скажу, на які поступки готова піти Україна, то можна в принципі міністрам вже у вересні не зустрічатись, тому що тоді весь сенс дипломатії буде втрачений. Але я хочу запевнити вас, що Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть нашу територіальну цілісність, наш розвиток як європейської, демократичної країни і не створять всередині України міни уповільненої дії. Для нас абсолютно ключовим є відновлення нашої територіальної цілісності і наш рух вперед як європейської, євроатлантичної країни”, — сказав Кулеба.

На брифінгу також запитали Мааса, як Німеччина бачить вирішення цього питання.

“Я ще не знаю вирішення, якби воно було, ми звичайно, вже далеко просунулись би вперед. Але через це ми і зустрічаємось — є різні підходи, різні бачення, і я думаю, немає різниці в підходах про те, що вибори мають все-таки відбутись, мова йде про час проведення виборів. Тобто необхідно досягнути ситуації, створити підстави для проведення виборів. Яким чином ця процедура буде вирішена, не ясно. Є положення в Мінських угодах, ми про них якраз і говоримо, але є різні підходи. Але всі сторони повинні бути готовими вести розмову про це і, якщо це є, я вважаю, це дуже позитивно”, — відповів німецький міністр.

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