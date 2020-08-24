Кулеба повідомив, на які поступки не піде Україна у питанні виборів на Донбасі

“Якщо я вам зараз скажу, на які поступки готова піти Україна, то можна в принципі міністрам вже у вересні не зустрічатись, тому що тоді весь сенс дипломатії буде втрачений. Але я хочу запевнити вас, що Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть нашу територіальну цілісність, наш розвиток як європейської, демократичної країни і не створять всередині України міни уповільненої дії. Для нас абсолютно ключовим є відновлення нашої територіальної цілісності і наш рух вперед як європейської, євроатлантичної країни”, — сказав Кулеба.

На брифінгу також запитали Мааса, як Німеччина бачить вирішення цього питання.

“Я ще не знаю вирішення, якби воно було, ми звичайно, вже далеко просунулись би вперед. Але через це ми і зустрічаємось — є різні підходи, різні бачення, і я думаю, немає різниці в підходах про те, що вибори мають все-таки відбутись, мова йде про час проведення виборів. Тобто необхідно досягнути ситуації, створити підстави для проведення виборів. Яким чином ця процедура буде вирішена, не ясно. Є положення в Мінських угодах, ми про них якраз і говоримо, але є різні підходи. Але всі сторони повинні бути готовими вести розмову про це і, якщо це є, я вважаю, це дуже позитивно”, — відповів німецький міністр.