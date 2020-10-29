Кулеба повідомив, коли в України можуть розпочатись проблеми через рішення КСУ

"Я розумію, що безвіз - це те, що турбує українських громадян, але коли ми говоримо про функціонування антикорупційної інфраструктури, питання потрібно ставити ширше. В принципі, існування і ефективне функціонування цієї інфраструктури є важливим елементом нашої взаємодії з західними партнерами. Питання тут не можна зводити лише до безвізу", - сказав міністр.

На його думку, саме по собі рішення КСУ, хоча і є серйозним ударом, але ще не руйнує взаємодії України з західними партнерами.

"Водночас, якщо не вдасться подолати негативні наслідки цього рішення, і забезпечити належне функціонування антикорупційної інфраструктури, тоді у нас буде проблема", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 ККУ, яка передбачала відповідальність за брехню в декларації.

Як повідомлялося, раніше Кулеба відреагував на резонансне рішення КСУ. За його словами, незабаром "будуть вжиті конкретні кроки".