Кулеба повідомив, коли в України можуть розпочатись проблеми через рішення КСУ

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Якщо Україні не вдасться подолати негативні наслідки рішення Конституційного суду України і забезпечити належне функціонування антикорупційної інфраструктури, тоді держава матиме проблему у взаємодії з західними партнерами. На цьому наголосив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на питання про загрозу безвізу з ЄС через рішення КСУ, передає кореспондент УНН.

"Я розумію, що безвіз - це те, що турбує українських громадян, але коли ми говоримо про функціонування антикорупційної інфраструктури, питання потрібно ставити ширше. В принципі, існування і ефективне функціонування цієї інфраструктури є важливим елементом нашої взаємодії з західними партнерами. Питання тут не можна зводити лише до безвізу", - сказав міністр.

На його думку, саме по собі рішення КСУ, хоча і є серйозним ударом, але ще не руйнує взаємодії України з західними партнерами.

"Водночас, якщо не вдасться подолати негативні наслідки цього рішення, і забезпечити належне функціонування антикорупційної інфраструктури, тоді у нас буде проблема", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 ККУ, яка передбачала відповідальність за брехню в декларації.

Як повідомлялося, раніше Кулеба відреагував на резонансне рішення КСУ. За його словами, незабаром "будуть вжиті конкретні кроки".

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