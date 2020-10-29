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Кулеба сообщил, когда в Украине могут начаться проблемы из-за решения КСУ

Кулеба сообщил, когда в Украине могут начаться проблемы из-за решения КСУ

Киев  •  УНН

 • 13710 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Если Украине не удастся преодолеть негативные последствия решения Конституционного суда Украины и обеспечить надлежащее функционирование антикоррупционной инфраструктуры, тогда государство будет иметь проблему во взаимодействии с западными партнерами. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос об угрозе безвиза с ЕС из-за решения КСУ, передает корреспондент УНН.

"Я понимаю, что безвиз - это то, что беспокоит украинских граждан, но когда мы говорим о функционировании антикоррупционной инфраструктуры, вопрос нужно ставить шире. В принципе, существование и эффективное функционирование этой инфраструктуры является важным элементом нашего взаимодействия с западными партнерами. Вопрос здесь нельзя сводить только до безвиза", - сказал министр.

По его мнению, само по себе решение КСУ, хотя и является серьезным ударом, но еще не разрушает взаимодействия Украины с западными партнерами.

"Вместе с тем, если не удастся преодолеть негативные последствия этого решения, и обеспечить надлежащее функционирование антикоррупционной инфраструктуры, тогда у нас будет проблема", - добавил глава МИДа.

Напомним, Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

Как сообщалось, ранее Кулеба отреагировал на резонансное решение КСУ. По его словам, в скором времени "будут приняты конкретные шаги".

Украинские Национальные Новости

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