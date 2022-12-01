Кулеба обговорив із головою МЗС Данії підтримку України та зусилля з реалізації формули миру
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив підтримку України, а також зусилля з реалізації формули миру з головою МЗС Данії Йеппе Кофодом, пише УНН з посиланням на Twitter Кулеби.
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“За два роки спільної роботи... ми пройшли багато криз і стали справжніми друзями. На сьогоднішній зустрічі ми обговорили непохитну і тривалу підтримку Данією України, а також зусилля щодо реалізації формули миру Володимира Зеленського”, — зазначив він.
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